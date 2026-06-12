Une audience record depuis 2014 pour un match d'ouverture du Mondial
Qui a dit qu’un Mexique-Afrique du Sud n’était pas très sexy ? Diffuseur français officiel des matchs en clair de la Coupe du monde 2026, M6 a frappé fort. Ce jeudi soir, la chaîne numéro 6 a rassemblé pratiquement 4,9 millions de téléspectateurs devant leur télévision, soit 28,5 % de part d’audience . Il s’agit évidemment du meilleur score de la soirée, juste devant le téléfilm Le canal des secrets sur France 3 (18,5 %).
Un record depuis 2014
Plus généralement, un match d’ouverture de Coupe du monde n’avait plus connu un tel engouement depuis 2014 et le Mondial au Brésil . À l’époque, TF1 avait rassemblé 8,2 millions de téléspectateurs en moyenne (35,4% de PDA) pour la rencontre entre le Brésil et la Croatie. Il s’agit aussi de la plus forte part d’audience chez les moins de 50 ans depuis 2010.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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