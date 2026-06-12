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Pronostic Canada Bosnia-Herzegovina : analyse, cotes et prono Coupe du Monde
information fournie par So Foot•12/06/2026 à 11:01
Pronostic Canada Bosnia-Herzegovina : analyse, cotes et prono Coupe du Monde
Canada – Bosnia-Herzegovina : analyse complète, cotes, et notre pronostic Coupe du Monde. Pariez sur la victoire du Canada ou moins de 2,5 buts dans ce match.
Ah, la tuile pour la Bosnie et son défenseur central Nidal Čelik. Le joueur des Sang et Or a subi une blessure au ménisque qui nécessitera une intervention chirurgicale. Résultat : forfait pour la Coupe du monde. Les Bosniens, placés dans le groupe B, commenceront ...
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On prend les mêmes et on recommence. Il y avait un air de 2010 dans ce match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud jeudi soir . Si le score était différent de la dernière opposition, avec un Mexique en pleine maîtrise, le premier buteur du soir, Julian Quiñones, nous ...
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À l’heure où tout le monde cherche à savoir qui doit être titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus, Ousmane Dembélé est monté au créneau pour défendre son coéquipier. « On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian ...
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