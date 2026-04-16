Thiago Silva sait que sa carrière « touche à sa fin »

O Monstro n’est pas éternel. Thiago Silva était en conférence de presse avant la rencontre de Porto contre Nottingham Forest en quart de finale retour de Ligue Europa. L’iconique défenseur de 41 ans n’a pas caché sa volonté de profiter des moments qu’il vit , puisque cette fin de saison pourrait lui permettre de décrocher « les derniers trophées » qu’il pourrait remporter dans sa carrière. Foutue poussière.

Un besoin d’être à 100 %

« Je sais que ça touche à sa fin, j’ai donc trois titres en jeu et vous pouvez être sûrs que je vais tout faire pour les décrocher tous les trois. » Leader en championnat et encore engagé en coupe d’Europe et en demi-finales de la coupe nationale, le Brésilien pourrait, dans une situation idyllique, remporter ses 30 e , 31 e et 32 e titres en club .…

TC pour SOFOOT.com