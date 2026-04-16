Liverpool confirme la grave blessure de Hugo Ekitiké

Hugo Never Walks Alone. Dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux, Liverpool a confirmé la grave blessure de Hugo Ekitiké , sorti sur civière contre le PSG en quart de finale retour de Ligue des champions : « Des examens complémentaires ont par la suite confirmé une rupture du tendon d’Achille ». Le club anglais ajoute sans surprise que « Ekitiké sera donc indisponible pour le reste de la saison en club et ne pourra pas participer à la Coupe du monde cet été avec la France. »

We are all with you, Hugo ❤️ pic.twitter.com/PAH7lu08Al…

TC pour SOFOOT.com