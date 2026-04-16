Le coach du Sporting ne chouine pas contre l'arbitrage après l'élimination contre Arsenal

Oh, des beaux perdants. Malgré son match nul contre Arsenal à l’Emirates Stadium (0-0) ce mercredi, le Sporting quitte la Ligue des champions en quarts de finale à cause de sa défaite au match aller (0-1). Rui Borges, l’entraîneur du club portugais , a affiché un sentiment partagé entre la satisfaction d’avoir proposé un vrai défi aux Gunners , et la déception du résultat final .

« Je pense que le mot fierté est tout à fait approprié pour parler de l’équipe » , insiste le technicien de 44 ans en conférence de presse d’après-match, avant d’ajouter : « Nous méritions mieux. Nous méritions au moins de disputer les prolongations , car je pense que dans ce match, comme dans l’autre (l’aller) , les meilleures occasions sont revenues au Sporting. » …

CT pour SOFOOT.com