Comment Arsenal a rendu son match contre le Sporting « ennuyeux »

Il faut s’armer de patience pour être supporter d’Arsenal. Qualifiés en demi-finale après leur très courte victoire contre le Sporting (1-0), les Gunners n’ont pas franchement rassuré sur leur plan du jeu. Dans un match tristement ennuyeux, les deux équipes combinent un expected goals de 0,93, soit le plus faible enregistré cette saison en C1 .

0.93 - Arsenal 0-0 Sporting CP had the lowest combined xG of any game in the UEFA Champions League this season. Tense. pic.twitter.com/xDDr574uRg…

AR pour SOFOOT.com