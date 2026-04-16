« Les joueurs veulent jouer » : Infantino confirme la présence de l’Iran au Mondial 2026

« Les joueurs veulent jouer » : Infantino confirme la présence de l’Iran au Mondial 2026

Le forcing. « L’Iran viendra, c’est sûr », assure ce mercredi Gianni Infantino lors d’une conférence organisée par la chaîne de télévision CNBC , alors que la participation de la sélection iranienne reste incertaine à quelques mois du Mondial. Cette déclaration intervient au cours d’un cessez-le-feu fragile signé par les États-Unis et Israël avec l’Iran le 8 avril dernier.

FIFA President Infantino: Iran team is 'coming for sure' to 2026 World Cup in U.S. https://t.co/QugaPN60E8…

AR pour SOFOOT.com