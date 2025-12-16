Thiago Silva pourrait faire son retour en Europe cet hiver
Le retour du roi.
Éliminé par le Vasco de Gama en demi-finale de Coupe du Brésil ce dimanche (1-0, 3-4 tab ; 1-2 à l’aller), Thiago Silva a sans doute joué son dernier match avec Fluminense . Comme le rapporte Globo, le défenseur de 41 ans aurait fait ses adieux à ses coéquipiers à l’issue de la rencontre.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
