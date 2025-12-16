 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thiago Silva pourrait faire son retour en Europe cet hiver
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 12:18

Thiago Silva pourrait faire son retour en Europe cet hiver

Thiago Silva pourrait faire son retour en Europe cet hiver

Le retour du roi.

Éliminé par le Vasco de Gama en demi-finale de Coupe du Brésil ce dimanche (1-0, 3-4 tab ; 1-2 à l’aller), Thiago Silva a sans doute joué son dernier match avec Fluminense . Comme le rapporte Globo, le défenseur de 41 ans aurait fait ses adieux à ses coéquipiers à l’issue de la rencontre.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi Dimitri Payet pourrait gagner un titre en étant sans club
    Pourquoi Dimitri Payet pourrait gagner un titre en étant sans club
    information fournie par So Foot 16.12.2025 12:06 

    Champion en télétravail. Longtemps, Dimitri Payet a été l’homme aux highlights sans médailles. À 38 ans, le Réunionnais pourrait enfin cocher la case « premier titre majeur » à son palmarès. Pourtant, il est actuellement sans club.… MH pour SOFOOT.com

  • Olivier Giroud : « Montpellier 2012, c’était un peu comme Leicester en 2016 »
    Olivier Giroud : « Montpellier 2012, c’était un peu comme Leicester en 2016 »
    information fournie par So Foot 16.12.2025 11:34 

    Instant nostalgie pour Gigi. Pour Olivier Giroud, le tremplin se nomme La Paillade . « Montpellier, ça a été le grand pas » , résume l’actuel Lillois chez SkySports. Champion de France en 2012 face au PSG fraîchement passé sous pavillon qatari, le MHSC réalise ... Lire la suite

  • « Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu
    « Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu
    information fournie par So Foot 16.12.2025 10:59 

    On salue l’inventivité. À Old Trafford, lundi soir, en bordure du match nul contre Bournemouth (4-4), Jordan Mainoo-Hames, demi-frère de Kobbie, a dégainé un t-shirt personnalisé « Free Kobbie Mainoo » . Derrière la blague, une réalité : le milieu de terrain de ... Lire la suite

  • Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni
    Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni
    information fournie par So Foot 16.12.2025 10:25 

    Il y a des soutiens qui pèsent plus que d’autres. Surtout en Italie et quand on s’appelle Gianluigi Buffon. L’ancien gardien aux 176 sélections était présent à Rome au rassemblement politique Atreju , des jeunes militants de Fratelli d’Italia , le parti d’extrême ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank