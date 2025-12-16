Le parquet réclame un procès contre Aminata Diallo
Du nouveau dans l’affaire Hamraoui.
Le parquet de Versailles a rendu son réquisitoire ce mardi. Il demande qu’ Aminata Diallo, ancienne milieu du PSG, soit jugée en procès pour complicité de violences volontaires en réunion avec usage d’arme et préméditation, et association de malfaiteurs, révèle L’Équipe . La joueuse est soupçonnée d’avoir commandité l’agression de Kheira Hamraoui en 2021, son ancienne partenaire au PSG et en équipe de France. Cette affaire, à l’époque très fortement médiatisée, avait conduit Hamraoui aux prud’hommes contre le club parisien le mois dernier.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
