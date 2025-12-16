Passe d'armes entre Fàbregas et le Sénégal : et Diao dans tout ça ?

À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc, certains joueurs n'ont toujours pas rejoint leur camp de base, retenu jusqu'à la dernière seconde en club. Ces derniers profitent de leurs privilèges, pendant que les instances internationales ne trouvent toujours pas de terrain d'entente. Cesc Fàbregas a fait parler la poudre, mais il est loin d'être le seul responsable.

Après de premiers mois remarqués dans les rangs de Côme, Assane Diao a connu le premier coup d’arrêt de sa jeune carrière en fin de saison dernière. Blessé au pied, le Sénégalais formé en Espagne n’a vraiment démarré la suivante que fin octobre, avec une montée en puissance de nouveau stopée par une lésion du muscle fléchisseur. Même hors de rythme, Pape Thiaw lui a renouvellé sa confiance et en faisant la principale surprise de sa liste pour la CAN 2025.

Mais à l’heure où les Lions de la Terenga se réunissaient à Diamniadio, l’attaquant de 20 ans aux deux petites sélections foulait la pelouse du Stadio Olimpico de Rome avec son club, avant de rapidement sortir. Un premier choc musculaire au terme d’un raid solitaire, puis un contact assez anodin avec Wesley França ont eu raison de lui. Peut-être conscient de l’échéance internationale qui arrivait à grand pas, il s’est aussitôt relevé. Puis, patatras, Assane Diao s’est effondré, les fesses au sol et en pleurs, le gamin a vu le monde lui tomber sur la tête et ses rêves de première compétition avec son pays lui filer sous le nez.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com