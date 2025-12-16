 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Passe d'armes entre Fàbregas et le Sénégal : et Diao dans tout ça ?
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 13:35

Passe d'armes entre Fàbregas et le Sénégal : et Diao dans tout ça ?

Passe d'armes entre Fàbregas et le Sénégal : et Diao dans tout ça ?

À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc, certains joueurs n'ont toujours pas rejoint leur camp de base, retenu jusqu'à la dernière seconde en club. Ces derniers profitent de leurs privilèges, pendant que les instances internationales ne trouvent toujours pas de terrain d'entente. Cesc Fàbregas a fait parler la poudre, mais il est loin d'être le seul responsable.

Après de premiers mois remarqués dans les rangs de Côme, Assane Diao a connu le premier coup d’arrêt de sa jeune carrière en fin de saison dernière. Blessé au pied, le Sénégalais formé en Espagne n’a vraiment démarré la suivante que fin octobre, avec une montée en puissance de nouveau stopée par une lésion du muscle fléchisseur. Même hors de rythme, Pape Thiaw lui a renouvellé sa confiance et en faisant la principale surprise de sa liste pour la CAN 2025.

Mais à l’heure où les Lions de la Terenga se réunissaient à Diamniadio, l’attaquant de 20 ans aux deux petites sélections foulait la pelouse du Stadio Olimpico de Rome avec son club, avant de rapidement sortir. Un premier choc musculaire au terme d’un raid solitaire, puis un contact assez anodin avec Wesley França ont eu raison de lui. Peut-être conscient de l’échéance internationale qui arrivait à grand pas, il s’est aussitôt relevé. Puis, patatras, Assane Diao s’est effondré, les fesses au sol et en pleurs, le gamin a vu le monde lui tomber sur la tête et ses rêves de première compétition avec son pays lui filer sous le nez.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une récompense pour Gianluigi Donnarumma
    Une récompense pour Gianluigi Donnarumma
    information fournie par So Foot 16.12.2025 14:00 

    Un petit trophée au pied du sapin. Pour ses performances avec le PSG lors du premier semestre plus que pour ses débuts (très corrects) à Manchester City, Gianluigi Donnarumma s’est vu décerner le trophée The Best de meilleur gardien pour l’année 2025.… VM pour ... Lire la suite

  • En une semaine, il passe de la troisième division à la CAN 2025
    En une semaine, il passe de la troisième division à la CAN 2025
    information fournie par So Foot 16.12.2025 13:28 

    La CAN est le théâtre d’histoires singulières : cette fois celle d’un joueur germano-zimbabwéen, entre la troisième division allemande et la sélection zimbabwéenne . Ce samedi, Jonah Fabisch était encore assis sur le banc lors du match de troisième division entre ... Lire la suite

  • Le parquet réclame un procès contre Aminata Diallo
    Le parquet réclame un procès contre Aminata Diallo
    information fournie par So Foot 16.12.2025 13:27 

    Du nouveau dans l’affaire Hamraoui. Le parquet de Versailles a rendu son réquisitoire ce mardi. Il demande qu’ Aminata Diallo, ancienne milieu du PSG, soit jugée en procès pour complicité de violences volontaires en réunion avec usage d’arme et préméditation, et ... Lire la suite

  • Le PSG condamné aux prud'hommes à verser plusieurs millions à Mbappé
    Le PSG condamné aux prud'hommes à verser plusieurs millions à Mbappé
    information fournie par So Foot 16.12.2025 13:19 

    On ne lave plus le linge sale en famille. Un mois après une audience électrique devant le conseil des prud’hommes de Paris, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont fixés. Ce mardi, le club a été condamné à verser environ 61 millions d’euros à son ancien joueur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank