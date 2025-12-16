En une semaine, il passe de la troisième division à la CAN 2025

La CAN est le théâtre d’histoires singulières : cette fois celle d’un joueur germano-zimbabwéen, entre la troisième division allemande et la sélection zimbabwéenne .

Ce samedi, Jonah Fabisch était encore assis sur le banc lors du match de troisième division entre l’Erzgebirge Aue et Duisbourg . Lundi prochain, il pourrait fouler la pelouse lors du premier match de phase de groupes de la sélection zimbabwéenne, face à la star mondiale Mohamed Salah et à l’équipe nationale égyptienne. Les chances sont réelles : le milieu de terrain axial a en effet disputé l’intégralité des deux derniers matchs du Zimbabwe contre l’Algérie et le Qatar.…

JE pour SOFOOT.com