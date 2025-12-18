Thiago Silva n’est plus un joueur de Fluminense
Il est (bientôt) de retour.
Dans un communiqué publié mercredi, Fluminense a annoncé que Thiago Silva n’était plus un de ses joueurs . Le défenseur central de 41 ans a rompu son engagement avec la formation brésilienne, éliminée de la Coupe du Brésil par le Vasco de Gama dimanche. Selon plusieurs sources locales, l’ancien joueur du PSG aurait pour projet de retourner en Europe. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer