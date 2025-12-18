Filipe Luís admiratif de Safonov et du PSG
Visionnaire ?
Lors de la séance de tirs au but remportée par le PSG face à Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1), le gardien parisien a sorti quatre pénos , laissant coi Filipe Luís. « On dirait qu’il avait vu notre entraînement d’hier » , a lâché le coach brésilien, un brin dépité.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer