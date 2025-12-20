 Aller au contenu principal
Thiago Silva est de retour en Europe
information fournie par So Foot 20/12/2025 à 16:47

Thiago Silva est de retour en Europe

Thiago Silva est de retour en Europe

La boucle est bouclée.

À 41 ans, Thiago Silva espère encore et toujours disputer la Coupe du monde avec le Brésil en fin de saison alors qu’il n’a plus été appelé depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. Alors pour maximiser ses chances de taper dans l’œil de Carlo Ancelotti, l’ancien capitaine du PSG a décidé de revenir en Europe après avoir rompu son contrat avec Fluminense. Et alors que des rumeurs envoyaient O Monstro à l’AC Milan, Thiago Silva a décidé de déposer ses valises dans un autre club par lequel il est passé : le FC Porto .…

