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Thiago Scuro raconte la folle dernière journée de mercato à Monaco
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 17:49
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Thiago Scuro raconte la folle dernière journée de mercato à Monaco

Thiago Scuro raconte la folle dernière journée de mercato à Monaco

Les points sur les i. Thiago Scuro, directeur général de Monaco, donne sa version des faits sur les transferts avortés de Folarin Balogun à Everton et de Lamine Camara à Chelsea dans L’Equipe . Pour le second, tout était clair : le joueur voulait rester en Principauté. « Mardi matin encore, après l’entraînement, nous avons discuté avec Lamine. Il a exprimé son souhait de rester, affirmant qu’il se sentait bien au club et qu’il s’y était parfaitement adapté. »

En parallèle, un autre dossier, intimement lié au premier, celui de Balogun. « Nous avons trouvé un accord pour le transfert de Balogun à Everton. Il s’est envolé mardi matin pour passer la visite médicale et signer son contrat. […]. Le départ de Balogun libérait la masse salariale dont nous avions besoin. Outre l’économie de salaire, ce transfert représentait également une rentrée d’argent importante pour le club, nous aidant ainsi à équilibrer les comptes de la saison. » Alors que tout semblait rouler pour le mieux à Monaco, la visite médicale de l’Américain a tout remis en cause.…

LP pour SOFOOT.com

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