Thiago Scuro n'est pas mécontent de tirer le PSG
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 13:34

Affronter le PSG, un cadeau ? Le tirage a rendu son verdict : l’AS Monaco et les champions d’Europe 2025 s’affronteront afin d’obtenir un billet pour les huitièmes de finale. Cette double confrontation franco-française (à notre grand désarroi) se tiendra les 17 ou 18 et 24 ou 25 février. Pour Thiago Scuro, ce n’est en tout cas pas une tare .

« Pour moi, c’est positif pour le football français, on va avoir deux belles soirées. a expliqué le Portugais au micro de Canal +. C’est aussi un moment spécial pour nous de défier le Paris Saint-Germain en barrages, j’espère qu’on va être prêt pour cette confrontation. On connaît bien le PSG, c’est très difficile de jouer contre eux, c’est le tenant du titre. Ce n’est pas facile, mais il faut travailler pour avoir une bonne préparation pour les deux matchs . » Perspicace, en plus d’être optimiste.…

SW pour SOFOOT.com

