Thiago Almada, la recrue que l’OL n’attend pas

Annoncé depuis plusieurs semaines à l'Olympique lyonnais, Thiago Almada devrait officiellement s'engager avec les Gones dès l'ouverture du mercato hivernal en France, début janvier. Pourtant, sans lui, le club rhodanien semble avoir déjà trouvé son rythme de croisière. Entre l'interdiction de recrutement de la DNCG et l'embouteillage en attaque, est-ce que ce transfert est vraiment utile ?

Tout démarre le 10 décembre dernier : après avoir été réduit en miettes avec Botafogo par les Mexicains de Pachuca lors du quart de finale de la Coupe intercontinentale à Doha (3-0), Thiago Almada annonce en grande pompe son départ. « Quand je suis venu ici, on s’était mis d’accord pour que je reste six mois avant d’aller à Lyon. Je crois que l’accord sera respecté. Je remercie les supporters de Botafogo pour leur gentillesse » , avait lâché l’international argentin au micro de Cazé TV. Si ce choix est cohérent, et plutôt logique puisque le club vainqueur du championnat brésilien et de la Copa Libertadores fait partie du Eagle Football Group, dont John Textor, le président de l’OL, est le propriétaire, le timing interroge. Interdit depuis mi-novembre de recrutement par la DNCG pour le mercato hivernal, le club rhodanien, n’avait encore rien dévoilé. Depuis, Almada, invité dans une émission d’ ESPN Argentina , en a remis une couche : « Tout est arrangé. Ils m’ont dit qu’ils allaient résoudre les problèmes financiers que traverse le club et que tout allait bien ».

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com