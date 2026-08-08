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Thiago Almada change encore de club
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 16:33
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Thiago Almada change encore de club

Thiago Almada change encore de club

Un joli coup pour le club de Pablo Longoria. Titulaire au début de la Coupe du monde avec l’Argentine Thiago Almada rentre à la maison. Ce samedi, l’ailier de poche de l’Albiceleste a signé chez les cadors du football argentin River Plate.

Vendu 21 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais l’été dernier, un transfert qui avait bien aidé le club rhodanien englué dans une situation financière complexe, à l’Atlético Madrid, Almada ne sera resté qu’une saison en Espagne. Sous les ordres de Diego Simeone, le joueur né en 2001 n’aura inscrit que quatre buts en 40 matchs. Ces statistiques faméliques ne lui ont pas permis de s’imposer dans le onze des Colchoneros.

MBC pour SOFOOT.com

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