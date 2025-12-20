Theo Hernandez règle ses comptes après son départ de Milan

The decision.

Quelques mois après son départ de l’AC Milan vers l’Arabie saoudite et Al-Hilal, Theo Hernandez a livré ses vérités dans un entretien accordé à La Gazetta dello Sport . L’occasion d’affirmer que son souhait était de rester à Milan. « J’aurais mérité un meilleur traitement. Je ne m’y attendais pas. Quelques coéquipiers me poussaient à rester, mais quand un dirigeant t’appelle et te dit « si tu restes je te retire de l’équipe » , qu’est-ce que je peux faire ? Je cherche autre chose » , a-t-il notamment confié.…

TB pour SOFOOT.com