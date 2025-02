Theo Hernandez, la mort en rose

Pourtant auteur d’un excellent début de match, Theo Hernandez a décidé de gâcher la fête face à Feyenoord, ce mardi soir (1-1). Exclu suite à deux cartons jaunes impardonnables, l’international français semble avoir définitivement entériné son divorce avec le club rossonero.

Il y a deux ans de cela, le 14 février 2023 pour être exact, le Milan réalisait une prestation cinq étoiles ici-même, à San Siro, face à Tottenham (1-0) en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un match que Theo Hernandez, teinture blonde sur la caboche, marquera de son empreinte. À ce moment-là, le latéral gauche français est en odeur de sainteté à Milan, devenu l’un des leaders à tous les niveaux d’une équipe surfant sur son Scudetto glané quelques mois auparavant. Un joueur au caractère bien trempé, mais à qui on pardonne tout, même ses pétages de plomb.

Deux piges ont passé depuis cette fabuleuse San Valentino et Theo Hernandez est méconnaissable. Sa descente aux enfers perdure semaine après semaine, entre prestations décevantes et attitude déplorable. Une baisse de régime ponctuée par la perte du brassard de capitaine et une place de titulaire plus vraiment indiscutable. Si le finaliste malheureux du Mondial 2022 montrait des bons signes ces derniers temps, en atteste son derby réussi face à l’Inter (1-1), il se devait de marquer le coup pour se racheter auprès des tifosi milanais. Quoi de mieux qu’un barrage retour de Ligue des champions à la maison, face à Feyenoord, hein ? Raté. Totalement raté.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com