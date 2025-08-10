La prépa des clubs français, ça a donné quoi ?

Le championnat de France est de retour dans quatre petits dodos. En attendant la reprise, et un alléchant Rennes-Marseille en lever de rideau, les clubs de notre Liguain viennent de boucler leur série de matchs de prépa. Avec du bon et du moins bon.

→ Tops :

Les marmites marseillaises :

Six matchs, pas une défaite et des succès de choix, notamment contre un quart-de-finaliste de la dernière C1 : les Marseillais ont hâte d’en découdre. L’enchaînement Gérone, Valence, Séville et Aston Villa a été négocié sans accroc. Avec comme cerise sur le gâteau, le retour très attendu d’un Pierre-Emerick Aubameyang qui a mis Amine Gouiri dans son rétroviseur en vingt minutes et un doublé inscrit contre les Villans . Sur la Canebière, on connaissait les marmites du pêcheur, on connait désormais très bien celles qu’ont envoyées Mason Greenwood et Jonathan Rowe dans les lucarnes adverses. Sans oublier celles qu’aurait aimé envoyer Roberto De Zerbi à Unai Emery. « Il s’est plaint de mes joueurs et je n’ai pas aimé ça » , s’est expliqué le technicien italien ce samedi, après s’être un peu fritté avec l’ancien coach du PSG au cours de la rencontre. Des artilleurs, un messie revenu en terre promise et un boss ultra-protecteur, ça nous donne la recette d’un groupe prêt à emprunter le long et sinueux chemin d’une saison de Ligue 1.

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com