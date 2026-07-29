Théo Hernandez bientôt de retour en Europe ?
L’idylle saoudienne a (déjà) trop duré ? Une petite année après avoir quitté le Vieux Continent, Théo Hernandez pourrait faire machine arrière et revenir dans le pays qui l’a propulsé en équipe de France : l’Italie .
Selon Tuttosport , le latéral gauche d’Al-Hilal aurait proposé ses services à la Juventus ainsi qu’au Napoli , alors que son contrat court jusqu’en 2028.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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