Théo Hernandez bientôt de retour en Europe ?

Théo Hernandez bientôt de retour en Europe ?

L’idylle saoudienne a (déjà) trop duré ? Une petite année après avoir quitté le Vieux Continent, Théo Hernandez pourrait faire machine arrière et revenir dans le pays qui l’a propulsé en équipe de France : l’Italie .

Selon Tuttosport , le latéral gauche d’Al-Hilal aurait proposé ses services à la Juventus ainsi qu’au Napoli , alors que son contrat court jusqu’en 2028.…

EM pour SOFOOT.com