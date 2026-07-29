Un joueur prêté signe définitivement au Paris FC pour 12 millions
Sécurisé au chaud. Alors que l’ailier Luca Koleosho repartait vers Burnley, le Paris FC a rapatrié jusqu’en 2031 celui qui avait réalisé 4 bons mois en Île-de-France , étant utilisé en supersub et décisif à quatre reprises (18 matchs).
Le prix à payer ? Environ 12 millions d’euros selon Le Parisien , tarif à l’anglaise, Burnley redescendant en Championship.…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer