Un joueur prêté signe définitivement au Paris FC pour 12 millions

Un joueur prêté signe définitivement au Paris FC pour 12 millions

Sécurisé au chaud. Alors que l’ailier Luca Koleosho repartait vers Burnley, le Paris FC a rapatrié jusqu’en 2031 celui qui avait réalisé 4 bons mois en Île-de-France , étant utilisé en supersub et décisif à quatre reprises (18 matchs).

Le prix à payer ? Environ 12 millions d’euros selon Le Parisien , tarif à l’anglaise, Burnley redescendant en Championship.…

NB pour SOFOOT.com