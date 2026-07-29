Tout le monde s'allie contre Gianni Infantino

L’art de se mettre ses plus fidèles alliés à dos. Gianni Infantino a réussi à rallier (presque) toutes les confédérations contre son projet de privatisation de la Coupe du monde. Après la Concacaf et l’UEFA, c’est désormais au tour de l’AFC de se positionner en défaveur du projet de la présidence de la FIFA .

Dans son communiqué auprès de l’AFP, la fédération asiatique déplore « ne pas avoir été consultée au sujet de cette proposition » et rappelle que de telles décisions « doivent reposer sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et de consultation véritable. » De son côté, l’Association des clubs de football européens (EFC) partage que les équipes du vieux continent « notent avec une sérieuse inquiétude les briefings médiatiques soudains et unilatéraux de la FIFA ». …

ABS pour SOFOOT.com