Le nouveau tour de passe-passe de Gianni Infantino
L’argent est le nerf de la guerre. Selon plusieurs médias britanniques, une lettre signée par Gianni Infantino et envoyée aux 211 fédérations de football proposerait une transaction financière pour les fédérations qui accepteraient de soutenir son projet d’ouverture des droits commerciaux des prochaines Coupes du monde à des investisseurs privés.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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