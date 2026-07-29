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Gianni Infantino, la mauvaise idée de trop ?
information fournie par So Foot 29/07/2026 à 15:12
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Gianni Infantino, la mauvaise idée de trop ?

Gianni Infantino, la mauvaise idée de trop ?

Alors que les élections pour la présidence de la FIFA s'ouvriront le 18 mars 2027 où il s'avance en cavalier seul, Gianni Infantino continue de repousser toujours plus loin les limites de l'acceptable. Après les nombreuses polémiques qui ont entouré la dernière Coupe du monde, le maître du football mondial a désormais une nouvelle lubie : ouvrir les droits commerciaux des prochains Mondiaux à des investisseurs privés. De quoi provoquer une levée de boucliers dans le milieu du football.

Dix jours se sont écoulés depuis que Gianni Infantino, le président de la FIFA, et Donald Trump, le président des États-Unis, ont pratiquement soulevé le trophée de la Coupe du monde à la place de Rodri à l’issue de la finale de la Coupe du monde qui a vu l’Espagne triompher de l’Argentine (1-0). Dix jours durant lesquels Infantino n’a pas cessé de faire parler de lui pour autant, en témoigne la dernière polémique née ce mardi.

Comme révélé par le Times et le Telegraph , le mage de la FIFA a une nouvelle idée qui n’a rien de géniale : ouvrir les droits commerciaux de la Coupe du monde masculine, féminine et de la Coupe du monde des clubs aux capitaux d’investisseurs privés. En résumé, un énorme apport d’argent immédiat pour la FIFA et les fédérations, en contrepartie d’une partie des bénéfices reversés à ces investisseurs. Une ligne rouge de plus pour de nombreux acteurs du football, après le projet d’élargissement à 64 équipes à l’horizon 2030.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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