The Best 2025 : La femme de Raphinha en colère contre la FIFA
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 13:53

Tout pour Raphinha.

L’attaquant du Barça a eu le droit à une place dans le top 5 lors de la remise du trophée The Best ce mardi, sans pour autant apparaître dans l’équipe type de l’année. Ce que n’a pas vraiment digéré son épouse, Natalia Belloli, qui a parlé d’ « injustice » à travers plusieurs storys publiées sur son compte Instagram.…

JE pour SOFOOT.com

