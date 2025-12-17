The Best 2025 : La femme de Raphinha en colère contre la FIFA
Tout pour Raphinha.
L’attaquant du Barça a eu le droit à une place dans le top 5 lors de la remise du trophée The Best ce mardi, sans pour autant apparaître dans l’équipe type de l’année. Ce que n’a pas vraiment digéré son épouse, Natalia Belloli, qui a parlé d’ « injustice » à travers plusieurs storys publiées sur son compte Instagram.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
