Angelo Fulgini choisit la Nouvelle-Calédonie
Plan C.
À 29 ans, Angelo Fulgini va peut-être enfin goûter au football international… mais pas sous le maillot bleu . Passé par les équipes de France jeunes, sans jamais être appelé chez les A, né en Côte d’Ivoire, le milieu offensif a officiellement changé d’association auprès de la FIFA. Direction la Nouvelle-Calédonie , une sélection qu’on n’attendait pas forcément au bout du CV d’un joueur passé par la Ligue 1 et la Ligue des champions.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
