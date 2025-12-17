Les milliards d’Abramovitch vont-ils revenir à l'Ukraine ?
Un don avec un D majuscule.
Quatre ans après la vente de Chelsea, le gouvernement britannique passe à l’acte. Ou plutôt menace de mettre en application l’engagement pris par l’ancien propriétaire, Roman Abramovitch , qui avait promis que l’intégralité des revenus générés serait reversée aux victimes de la guerre d’agression de Vladimir Poutine en Ukraine. …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
