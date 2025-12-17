 Aller au contenu principal
La Malaisie sanctionnée par la FIFA pour fraude à la nationalité
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 15:46

La Malaisie sanctionnée par la FIFA pour fraude à la nationalité

La Malaisie sanctionnée par la FIFA pour fraude à la nationalité

Malaise en Malaisie.

La fédération malaisienne de football (FAM) a annoncé ce mercredi avoir été lourdement sanctionnée par la FIFA pour avoir aligné en matchs officiels des joueurs coupables de fraude à la nationalité. La sanction est sévère : trois défaites sur tapis vert, une amende salée et une affaire qui entache fortement la réputation des Tigres Malais. Dans le détail, cela veut dire que les victoires en amical contre la Palestine (1-0) et Singapour (2-1), ainsi que le nul face au Cap-Vert (1-1), sont requalifiés en défaites 3-0.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
