La traversée onéreuse des supporters algériens pour assister à la CAN
Un énième combat pour les guerriers du désert
La CAN 2025 commence le 21 décembre au Maroc, et les supporters algériens s’apprêtent à vivre bien plus qu’un simple déplacement continental. Frontaliers sur la carte, l’Algérie et le Maroc restent séparés dans les faits : frontières terrestres fermées, aucun vol direct, escales obligatoires. Pour rejoindre Rabat, où les Fennecs joueront leurs trois matchs de groupe, la plupart devront passer par Tunis, Paris ou Istanbul. Et à ces dates-là, le billet d’avion se transforme vite en luxe.…
MH pour SOFOOT.com
