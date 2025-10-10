Thauvin : « un retour comme celui-ci, c'est extraordinaire»

La magnifique histoire du soir.

Florian Thauvin est entré à la place de Kylian Mbappé et a inscrit un super but sur sa troisième touche de balle ce soir, sa troisième depuis 2019 avec les Bleus. Il a d’abord lancé Theo Hernandez, qui lui a renvoyé la balle au point de penalty. Après un contrôle du gauche, l’attaquant a fait monter la balle, avant d’enchaîner avec une belle reprise du pied gauche. Il est devenu le premier lensois à marquer en équipe de France depuis Philippe Vercruysse, en 1986.…

UL pour SOFOOT.com