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Thauvin inscrit son centième but en Ligue 1
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 18:18
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Thauvin inscrit son centième but en Ligue 1

Thauvin inscrit son centième but en Ligue 1

Cent et Or. Buteur sur penalty contre le Racing Club de Strasbourg, Florian Thauvin a inscrit son centième but en Ligue 1 . Le capitaine lensois a marqué pour l’occasion son quatrième but de la saison, après sa réalisation lors du Trophée des champions et son doublé de penalties contre Auxerre (5-2). Le joueur de 33 piges passe ce cap lors de son 294 e match de Ligue 1. C’est logiquement à Marseille qu’il a été le plus prolifique, inscrivant 76 de ses cent pions.

Depuis sa première saison dans l’élite, en 2012-2013, Flo’Thov est le sixième meilleur buteur de Ligue 1, après Kylian Mbappé (191 pions) Wissam Ben Yedder (160), Alexandre Lacazette (155) Edinson Cavani (138) et Zlatan Ibrahimovic (113). Il devient le 90 e joueur de Ligue 1 à passer cette barre symbolique. En attendant qu’Amine Gouiri et Ludovic Ajorque, qui ont chacun marqué 67 buts en Ligue 1, le rejoignent. …

UL pour SOFOOT.com

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