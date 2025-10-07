 Aller au contenu principal
Thauvin à point à qui sait attendre
information fournie par So Foot 07/10/2025 à 19:49

Six ans après sa dernière convocation en équipe de France, Florian Thauvin a été rappelé par Didier Deschamps pour remplacer Bradley Barcola. Un tour de force pour l’attaquant auteur d’un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs lensoises. À 32 ans, Thauvin peut reprendre son histoire avec les Bleus.

Si la scène où un journaliste interrogeait Florian Thauvin sur les propos de Mamadou Sangaré, qui souhaitait le revoir en équipe de France, après le nul en infériorité numérique rapporté par les Lensois de Rennes (0-0), avait prêté à sourire, elle est devenue réalité ce lundi lorsque Didier Deschamps a appelé l’attaquant de 32 ans pour pallier le forfait de Bradley Barcola. Six ans après sa dernière convocation, l’ancien Marseillais a donc retrouvé Clairefontaine avec une certaine émotion et va regoûter à l’émulation des rassemblements tricolores.

« Aujourd’hui, je me considère plus fort »

Qu’est-ce qui a bien pu changer depuis sa dernière sélection contre Andorre, en juin 2019, un match lors duquel il avait signé son seul but sous le maillot frappé du coq ? Thauvin a pris de l’âge, vécu des choses, bonnes et mauvaises, et le joueur est différent de l’ailier aux cheveux badigeonnés de gel. « Je pense que la meilleure saison de ma carrière a été en 2018, mais aujourd’hui je me considère plus fort , expliquait-il à Rennes. En 2018, j’étais un jeune joueur : j’étais efficace dans la finition, mais un joueur qui était peut-être un peu trop individualiste. Aujourd’hui, j’ai une vision du football différente, beaucoup plus collective. J’ai une responsabilité et un exemple à donner vis-à-vis des joueurs. Je me plais dans ce rôle-là, je me sens beaucoup plus complet. » Auteur de deux buts depuis le début de la saison, dont un remarqué dans le derby face à Lille, le numéro 10 lensois s’est mué en chef d’orchestre pour coordonner l’attaque sang et or.…

Propos de Florian Thauvin recueillis par CG au Roazhon Park.

Par Léna Bernard, avec CG pour SOFOOT.com

