Thauvin à Clairefontaine : « C’est comme si c’était ma première fois »
Le rêve bleu, partie 2.
Appelé en équipe de France pour pallier le forfait de Bradley Barcola, Florian Thauvin a regagné le château de Clairefontaine ce lundi soir, six ans après sa dernière convocation. Ce mardi, l’équipe de France a publié les images de l’arrivée de l’attaquant lensois au château.…
KM pour SOFOOT.com
