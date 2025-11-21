TF1 croque une part dans le futur gâteau de la Ligue des champions

Rendre à César ce qui lui appartient.

On y voit clair dans la diffusion de la Ligue des champions en France pour les années à venir. Après que Canal + a finalement prolongé son contrat avec la C1 (et toutes les Coupes d’Europe) jusqu’en 2031, c’est désormais la chaîne TF1 qui décide de reprendre son dû. Actuellement sur M6 et jusqu’en 2027, la finale de la C1 sera retransmise à nouveau sur TF1 à compter de l’année 2028, relate L’Équipe. …

KM pour SOFOOT.com