Textor obtient un sursis pour sa dette contractée pour racheter l’OL
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 20:54

La magouille, épisode 13343132.

En grande difficulté financière, John Textor peut (un peu) souffler. Le fonds américain Ares a accordé au groupe Eagle de l’ancien président des Gones un sursis d’un an pour le remboursement de la dette contractée lors du rachat de l’Olympique lyonnais. Le montant de cette dernière n’est pas connu à ce jour. L’homme d’affaires américain a déclaré : « Nous sommes heureux de bénéficier du soutien de notre prêteur principal », avant d’ajouter qu’Ares « a simplement fourni l’assurance minimale nécessaire pour que l’auditeur puisse signer l’audit en toute sérénité. »…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
