La vision du capitanat de Kylian Mbappé

La vision du capitanat de Kylian Mbappé

L’âge des responsabilités. Devenu capitaine de l’équipe de France en mars 2023, Kylian Mbappé s’est confié lors d’une interview à Téléfoot de ce qu’incombe ce poste et son rôle de leader auprès de ses coéquipiers.

« Il y a plus de talent et de potentiel qu’en 2022. » Très sûr de la qualité du groupe, Kylian Mbappé assure que seule la victoire comptera au prochain Mondial 🇫🇷🏆 @SaberDesfa pic.twitter.com/izIpm1kVpj…

LB pour SOFOOT.com