La vision du capitanat de Kylian Mbappé
L’âge des responsabilités. Devenu capitaine de l’équipe de France en mars 2023, Kylian Mbappé s’est confié lors d’une interview à Téléfoot de ce qu’incombe ce poste et son rôle de leader auprès de ses coéquipiers.
« Il y a plus de talent et de potentiel qu’en 2022. » Très sûr de la qualité du groupe, Kylian Mbappé assure que seule la victoire comptera au prochain Mondial 🇫🇷🏆 @SaberDesfa pic.twitter.com/izIpm1kVpj…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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