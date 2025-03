Tests ADN: l'entreprise américaine 23andMe dépose le bilan

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La société de tests génétiques américaine 23andMe a déposé le bilan et cherche un repreneur, après avoir rejeté une offre de rachat de sa directrice générale démissionnaire, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

23andMe, qui propose pour moins de 200 dollars un test salivaire à renvoyer par courrier permettant de déterminer ses origines ancestrales et/ou certains traits génétiques liés à la santé, a indiqué dimanche dans la soirée "avoir engagé une procédure volontaire de redressement judiciaire" auprès d'un tribunal des faillites de l'Etat du Missouri.

L'entreprise indique aussi qu'elle entend poursuivre ses activités normalement tout au long du processus de vente. En outre, aucun changement n'aura lieu en terme de stockage et de protection des données de ses clients, assure-t-elle.

23andMe rappelle avoir rejeté une offre de rachat de sa cofondatrice et directrice générale, Anne Wojcicki. Cette dernière a démissionné de son poste mais restera au conseil d'administration de la compagnie, selon le communiqué.

"Bien que je sois déçue que nous en soyons arrivés à cette conclusion et que mon offre ait été rejetée, je soutiens l'entreprise et j'ai l'intention de me porter candidate (à sa reprise)", a commenté Mme Wojciki sur son compte X.

Anne Wojciki avait proposé début mars le rachat des actions en circulation pour 0,41 dollar par titre, soit une réduction de 84% par rapport à l'offre du mois précédent.

23andMe, qui revendique 15 millions de clients, a vu ses ventes reculer ces derniers mois et doit aussi faire face à une charge de 30 millions de dollars, liée au règlement d'un recours collectif après un cyberincident en 2023.

Face à ses difficultés, 23andMe a annoncé le licenciement de 40% de son personnel en novembre, soit 200 personnes. Elle a aussi suspendu ses programmes de recherche.

Dans ce contexte, le procureur général de Californie, Rob Bonta, a émis vendredi une alerte aux consommateurs de 23andMe, leur rappelant "leur droit d'exiger la suppression de leurs données génétiques en vertu de la loi sur la protection des données génétiques et de la loi californienne sur la protection des consommateurs".