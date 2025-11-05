Test comparatif : quel est le meilleur gardien du jeudi soir

Ce jeudi, quatre clubs français sont sur la scène européenne : Lyon, Lille et Nice en Ligue Europa, Strasbourg en Ligue Conférence. Si elles connaissent des fortunes diverses, ces équipes ont pour point commun d’avoir changé de gardien durant l’intersaison. Pour l’instant, ça ressemble à de bonnes pioches. Mais ça, c’était avant notre révélateur.

Lyon : la Greif a bien pris

0. C’est le nombre de buts encaissés par Dominik Greif en Ligue Europa. C’est aussi son nombre d’arrêts contre le Paris FC, alors qu’il est allé chercher trois fois le ballon au fond de ses filets. Malgré ce trou d’air, le Slovaque a rassuré son monde. Après le départ de Lucas Perri, ce pari pouvait paraître osé, surtout que Rémy Descamps avait crânement commencé la saison dans la peau d’un titulaire. Après la blessure de ce dernier, l’ancien gardien de Majorque au mètre 97 a permis à l’OL de prendre pas mal de points inespérés, en Ligue 1 (Angers, Lille, Brest), comme en Coupe d’Europe (Utrecht), grâce à de très bons réflexes. Face au Real Betis, ce jeudi, il peut confirmer son invincibilité.

Verdict : 7/10.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com