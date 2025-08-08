 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Terry Hennessey, ancien capitaine de Nottingham, est décédé
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 16:59

Terry Hennessey, ancien capitaine de Nottingham, est décédé

Terry Hennessey, ancien capitaine de Nottingham, est décédé

Une triste année pour le football gallois.

Après Joey Jones en juillet, c’est la légende galloise aux rouflaquettes garnies William Terrence dit « Terry » Hennessey qui est décédée ce vendredi à l’âge de 82 ans , a annoncé sa famille dans un communiqué. L’ancien capitaine de Nottingham Forest aura porté le maillot rouge à 159 reprises entre 1965 et 1970, et celui du pays de Galles (avec lequel il aura joué contre le roi Pelé) à 39 reprises. Le défenseur serait également cousin éloigné du célèbre gardien Wayne Hennessey, qui n’est autre que le deuxième joueur le plus capé de la sélection galloise, explique The Sun .…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Grealish : la chasse aux papillons dans le ventre
    Grealish : la chasse aux papillons dans le ventre
    information fournie par So Foot 08.08.2025 16:31 

    Depuis deux ans, Jack Grealish n’est plus que l'ombre de lui-même. Placardisé tout l’été, snobé pour le Mondial des clubs, l’international anglais s’entraîne en solo depuis trois semaines. À un mois de son trentième anniversaire, Everton semble lui tendre la main ... Lire la suite

  • Lille devrait récupérer un autre joli chèque
    Lille devrait récupérer un autre joli chèque
    information fournie par So Foot 08.08.2025 15:30 

    Money is money. Lille n’en finit plus d’amasser de l’argent. Après la vente de Lucas Chevalier qui va partir pour 40 millions (+ 15 de bonus) au Paris Saint-Germain, les Lillois devraient se séparer d’un nouveau cadre . Selon L’Équipe , Bafodé Diakité risque de ... Lire la suite

  • Ter Stegen n’a désormais plus de numéro au Barça
    Ter Stegen n’a désormais plus de numéro au Barça
    information fournie par So Foot 08.08.2025 15:20 

    Il va finir à poil. Entre Marc-André ter Stegen et le Barça , la rupture se consomme petit à petit. En quelques jours, l’international allemand a perdu sa place, son brassard et vient, cette fois-ci, de perdre son numéro. Sur le site officiel, il n’existe plus ... Lire la suite

  • Florian Thauvin est officiellement lensois
    Florian Thauvin est officiellement lensois
    information fournie par So Foot 08.08.2025 15:12 

    Et ça fait huit champions du monde 2018 en Ligue 1 ! Même si on nous l’avait un peu spoilé , le dernier épisode du mercato du RC Lens fait plaisir à voir. C’est officiel : Florian Thauvin s’engage ce vendredi avec les Sang et Or jusqu’en 2028 pour un transfert ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank