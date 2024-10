information fournie par So Foot • 29/10/2024 à 14:25

Terrible nouvelle : Natalie Portman est une footix

Bonne actrice, piètre supportrice.

Le théâtre du Châtelet avait une invitée de marque, ce lundi soir, au milieu de tous les joueurs et joueuses de foot : Natalie Portman. Celle qui campe le rôle de la reine Padmé dans La Menace fantôme a même débarqué sur scène pour remettre le Ballon d’or 2024 féminin à Aitana Bonmati. On a aussi pu la voir poser avec les Barcelonais Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Dani Olmo, tout en faisant un « quatre » avec les doigts pour chambrer le Real Madrid.…

AC pour SOFOOT.com