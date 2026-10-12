Terrible blessure pour le latéral droit lillois Tiago Santos

Sacré coup dur. Le LOSC annonce ce lundi via un communiqué la grave blessure de son latéral droit Tiago Santos . Évacué sur civière lors de la victoire face au Havre ce samedi (1-0) après un tacle d’Amir Richardson, le joueur de 24 ans souffre d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, associée à une lésion méniscale .

Le LOSC va demander des comptes à la FFF et à la LFP

Si vous n’avez pas vu la vidéo, n’allez pas la voir, elle n’est pas jolie. Du moins pour nous spectateurs, car pour les arbitres présents à Pierre-Mauroy samedi après-midi, « ça glisse ». Aussi fou que cela puisse paraître, Amir Richardson n’a effectivement pas reçu la moindre sanction . Le club le déplore évidemment : « Alors même que l’intervention du joueur havrais était visible en temps réel, que de nombreuses caméras ont capté la scène sous différents angles, que des ralentis ont été immédiatement diffusés et que le VAR peut intervenir en cas d’erreur manifeste ou d’incident grave manqué concernant notamment une possible exclusion directe, aucune sanction n’a été prononcée, pas même un avertissement. » …

AP pour SOFOOT.com