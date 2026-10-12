Bordeaux a un nouveau coach et un nouveau président
Pour une nouvelle vie ? Alors que le club débutera son championnat de Régional 1 ce vendredi contre l’Aviron bayonnais , les Girondins de Bordeaux ont annoncé la nomination d’ Arnaud Cormier à la tête de l’équipe et de Dominique Delport à la présidence.
Deux CV bien remplis
Ancien adjoint de Frédéric Hantz à Montpellier, Arnaud Cormier a déjà dirigé une équipe première en Ligue 1 et en Ligue 2 avec Le Mans . À 50 ans, il prend la responsabilité de l’équipe « avec pour mission de fédérer le groupe, de développer les joueurs et de construire une dynamique sportive à la hauteur des ambitions du Club » .…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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