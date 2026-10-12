Le fils Maldini enfin lancé pour de bon ?
Daniel Maldini semble presque être l’opposé de son papa, Paolo . Ce dernier, légende aux 647 matchs en 35 ans sous la tunique de l’AC Milan, incarne la loyauté. Son fils, lui, en est déjà à 7 clubs en 6 ans de carrière . Prêté depuis cet été à Cagliari, ce début d’expérience sarde a l’air de bien réussir à l’international italien aux neuf sélections. Ce dimanche, contre la Juventus, Maldini a planté le jour de ses 25 ans. Beau cadeau.
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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