À Getafe, un Dani peut en cacher un autre

Getafe en mode Galactiques. Alors que les médias espagnols ont annoncé l’arrivée imminente du champion d’Europe Dani Carvajal après un imbroglio administratif qui a retardé l’arrivée de l’ancien du Real Madrid dans la banlieue de Madrid, Dani Parejo pourrait emboîter le pas à son compatriote, qu’il avait croisé au Castilla du Real Madrid durant les années 2000.

L’ancien milieu de terrain de Valence et de Villarreal pourrait bien retrouver avec les Azulones l’air de Madrid, lui qui a été formé au Real et qui compte cinq apparitions sous le maillot du club de la Maison Blanche lors de la saison 2008-2009.…

MB pour SOFOOT.com