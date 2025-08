Ter Stegen vs Barça : la guerre est déclarée

Rien ne va plus entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone. Le club a ouvert ce mardi une procédure disciplinaire à l’encontre de son portier, après que ce dernier a refusé de parapher un rapport médical. L'aventure de onze ans semble toucher à sa fin. Mais comment a-t-on pu en arriver là ?

Quel était le statut de ter Stegen au Barça ?

En 2014, le prometteur Marc-André ter Stegen, 22 ans, quittait Mönchengladbach pour la Catalogne. Signé par le FC Barcelone pour remplacer l’iconique Víctor Valdés, l’Allemand inscrira au fil des saisons son nom parmi les plus grands gardiens du club catalan. Six titres de champions d’Espagne et une Ligue des champions plus tard, le divorce entre ter Stegen et le Barça paraît désormais inéluctable. Cette semaine, le club a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Marc-André ter Stegen. Le portier est en bras de fer avec sa direction et pourrait faire l’objet de lourdes sanctions si les experts juridiques du club en jugent ainsi. Égo mal placé du joueur ou manque de respect de la part du club ? Toujours est-il que l’incendie a pris et ne semble pas s’éteindre de si tôt. La saison 2024-2025 n’avait pourtant pas trop mal commencé pour lui, héritant du brassard de capitaine laissé vacant par Sergi Roberto. Un cadeau visiblement empoisonné. Lors de son huitième capitanat, le 22 septembre contre Villarreal, MAtS doit quitter ses partenaires sur civière après une sortie aérienne mal négociée.

…

Par Alexis Rey-Millet pour SOFOOT.com