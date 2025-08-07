Stéphane Moulin : « Plus rien ne vous atteint après ça »

Plus de deux ans après avoir quitté le Stade Malherbe de Caen, Stéphane Moulin a repris du service à Valenciennes et va goûter pour la première fois au championnat National, avec un déplacement ce vendredi à Châteauroux. Une longue pause due en grande partie à la perte de son épouse en janvier 2023. Il revient sur cet épisode bouleversant et sur sa longue reconstruction.

En janvier 2023, vous avez dû faire face à un événement tragique avec le décès de votre épouse, Armelle, des suites d’un cancer du sein. Comment allez-vous aujourd’hui ?

Mieux. J’ai subi un véritable accident de la vie que je ne souhaite à personne. C’est une période qui restera comme un vrai traumatisme, une épreuve où tout est remis en question. Ça ne s’effacera jamais mais la vie doit reprendre son cours. Il faut continuer à avancer et c’est ce que je me suis attaché à faire. Et quand la passion se met à frapper à sa porte, c’est plutôt bon signe puisque ça veut dire aussi qu’on reprend goût à la vie.…

Propos recueillis par Victor Lamand pour SOFOOT.com