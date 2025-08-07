 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pourquoi Bradley Barcola doit à tout prix rester au PSG
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 23:10

Alors que son nom a tendance à revenir dans les rumeurs de transfert, un coup Liverpool, un coup Barcelone, Bradley Barcola n'a pas vraiment intérêt à bouger du PSG. Voilà pourquoi.

→ Parce qu’il a encore des choses à accomplir à Paris

Double champion de France, double vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Ligue des champions. Le palmarès de Bradley Barcola au PSG a de quoi faire rougir plus d’un joueur passé par l’écurie rouge et bleue. Mais après deux saisons tout en montée en puissance, il serait dommage de s’arrêter en plein ascension. Dans son viseur ? Une deuxième Ligue des champions, dès l’année prochaine si possible, histoire de réaliser un doublé très rarement observé, par exemple. D’un point de vue personnel, l’ailier peut aussi viser quelques marques symboliques, comme les 200 matchs avec Paris (103 aujourd’hui), les 50 buts et 50 passes dé (26 buts et 29 passes actuellement). S’il atteignait ce double 50, il rejoindrait une liste de joueurs assez sympa, composée pêle-mêle de Zlatan Ibrahimović, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Mustapha Dahleb, Neymar ou encore Safet Sušić, rien que ça. Allez, on ajoute un titre de meilleur passeur du championnat qui lui a échappé pour une petite unité cette saison et le compte sera bon.

→ Parce que Paris a besoin de lui et que Luis Enrique l’adore

Un attaquant altruiste devant le but, qui n’hésite pas à faire marquer ses coéquipiers plutôt que de la jouer solo, collectif et volontaire pour presser et défendre et qui, en plus, ne bronche pas lorsqu’il a un peu plus de concurrence avec l’éclosion d’un jeune (Désiré Doué) ou l’arrivée d’un cador en cours de saison (Khvicha Kvaratskhelia). Oui, on parle bien du rêve de beaucoup d’entraîneurs et ça, Luis Enrique l’a bien compris. « Barcola est impliqué sur 35 actions de but, il est le meilleur passeur du championnat, l’un des meilleurs dribbleurs d’Europe. Il est extrêmement important et le sera », déclarait-il en mai dernier alors que l’attaquant traversait une moins bonne passe. Déjà la saison précédente, il n’avait eu de cesse de le défendre ou de souligner ses progrès après des premiers mois compliqués. Logique quand on sait à quel point il avait insisté pour le faire signer dans la capitale. Vous avez dit in love ?…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

