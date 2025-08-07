Ethan Hazard battu en finale de Secret Story

Presque champion mon frère.

Le nom Hazard ne sera pas inscrit au palmarès de Secret Story. Entré dans la maison avec le secret « Mon frère est une légende vivante du football » , Ethan Hazard a vite été démasqué. Cela ne l’a pas empêché d’être sauvé maintes et maintes fois par le public . Calme, pas vraiment du genre à gueuler pour rien, il a fait l’unanimité, chez les autres candidats comme chez les téléspectateurs . Après deux mois d’aventure, il a terminé deuxième de cette 13 e saison de l’émission . Le titre est revenu à Romy, candidate qui défendait le secret « Je suis un phénomène viral » en référence à une vidéo qui avait fait le buzz il y a quelques années.…

QB pour SOFOOT.com